بتوجيهات الرئيس السيسى.. القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم . كما قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز مليون حصه غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى60 % بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية . وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية إحتياجات الموطنين من السلع الغذائية . يأتى ذلك إنطلاقا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الإحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المع

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