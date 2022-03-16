فى ذكراه العاشرة.. طارق حجى يكشف عن قصيدة كانت وراء رهبنة البابا شنودة

جدة - نرمين السيد - ونشر حجى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" جزءا من هذا الكتاب جاء فيه:

فى لقاء مع البابا شنودة فى دير الأنبا بشوى، فى برية شيهت (وادى النطرون)، وهو اللقاء الذى تواصل لتسع ساعات، بدأ بالإفطار مع البابا واستمر لما بعد العشاء!.. قلت له: تخرجت فى جامعة فؤاد الأول بليسانس آداب / تاريخ فى صيف 1947 وتركت كل شيء فى صيف 1954 عندما صرت الراهب أنطونيوس السريانى بدير الأنبا بشوى.

وخلال السنوات السبع التى كانت بين تخرجك ورهبنتك تعددت أنشطتك فكنت سياسيا وعضوا بحزب الكتلة الوفدية ومقربا من رئيس الحزب مكرم باشا عبيد وكنت مدرسا وصحفيا وشاعرا وكلها أنشطة تدل على طموحات كبيرة والطموح هو نقيض الرهبنة فما الذى حدث وتسبب فى هجرك لكل تلك الأنشطة وللطموح؟

ففى يوم 18 يوليو 1954 أنزلتك سيارة فى المكان الذى نسميه اليوم الرست هاوس ثم مشيت على قدميك مسافة 12 كيلومترا ووصلت للدير الذى ترهبنت فيه أى دير السريان.

ما الذى جعل الشاب المؤرخ الصحفى المدرس السياسى الشاعر يهجر كل شيء ويصبح الراهب أنطونيوس السريانى؟ نظر البابا لى نظرته التى تقول الكثير عن عمقه الوجدانى وتلألأت حدقتاه بالدموع ثم قال لى: هناك قصيدة كتبتها سنة 1948 ستعطيك الإجابة الوافية عن سؤالك الذى لم يوجهه لى أحد غيرك، ثم شرع البابا يقرأ مرتجلا اقصيدته البديعة "وماذا بعد هذا" والتى مطلعها كالتالى:

سأهدم فى المخازن ثم أبنى / وأجمع فضتى وأضم تبرى

أغرس لى فراديسا كبار / بأثمار وأطيار وزهر

وأقطف وردة من كل غصن / وأطرب مسمعى من كل طير

وأسعد بالحياة ومشتهاه / وأنعم فى رفاهية وخير

وأبنى معبدا للمال ضخم / أقدم فيه قربانى وشكرى

وماذا بعد هذا ليت شعرى؟ / سألقى الموت مهما طال عمرى

وهذا المال يا ويحى عليه / سأترك كل أموالى لغيرى

وأفنى مثل مسكين فقير / وأرقد مثله فى جوف قبر

ونسمة قبره ستهب حولى / ولا تفريق بين غنى وفقر