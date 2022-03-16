بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.





جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وجهزت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60 % بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية احتياجات الموطنين من السلع الغذائية. يأتى ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.

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