/686074/متحدث-التموين-طرح-كراتين-رمضان-للمواطنين-بسعر-يتراوح-من-52-جنيه-إلى-123

تحدث أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، عن تفاصيل استعدادت الوزارة بشأن تحقيق الأمن الغذائي وتوافر السلع للمواطنين وذلك بالتزامن مع اقتراب رمضان.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اليوم المذاع على قناة دي ام سي، مضيفا أنه كان هناك استغلال من قبل التجار للازمة الروسية الاوكرانية وهو ما استعدت له الدولة المصرية في التعامل بكافة قوتها وما تمتلكه من أجهزة تنفيذية ورقابية، لضبط السوق.

دوت الخليج

وتابع كمال إن المجمعات الاستهلاكية يوجد فيها 3 انواع من اللحوم، متمثلة في اللحوم السوداني بسعر 95 جنيه للكيلو، واللحوم الهندية بـ 55 جنيه، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ 85 جنيه، وذلك وفقا لما وفرته الاسواق التعويضية.

اطلاق 200 شادر خلال شهر مارس الجاري من معارض أهلا رمضان

واستكمل متحدث التموين أنه تم اطلاق 200 شادر خلال شهر مارس الجاري من معارض أهلا رمضان ، مضيفا أن وزارة التموين لديها 40 ألف منفذ ثابت بالإضافة إلى 300 مركز متنقل لتوفير السلع للمواطنين، إلى جانب 250 شركة ستشارك فى معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات، و100 سيارة متنقلة و14000 سلسلة تجارية بالاضافة الى ما يقرب من 5000 منفذ من منافذ جمعيتي بجانب منافذ وزارة الزراعة والتموين للتاكيد للمواطنين على أن الدولة المصرية حاضرة وبقفوة في توفير السلبع الاستراتيجية لهم على الرغم منو وجود أزمات عالمية.

متحدث التموين: طرح كراتين رمضان للمواطنين بسعر يتراوح من 52 جنيه إلى 123

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة لديها 40 ألف منفذ ثابت بالإضافة إلى 300 مركز متنقل لتوفير السلع للمواطنين، إلى جانب 250 شركة ستشارك فى معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات، و100 سيارة متنقلة و14000 سلسلة تجارية بالاضافة الى ما يقرب من 5000 منفذ من منافذ جمعيتي بجانب منافذ وزارة الزراعة والتموين للتاكيد للمواطنين على أن الدولة المصرية حاضرة وبقفوة في توفير السلبع الاستراتيجية لهم على الرغم منو وجود أزمات عالمية.

وزاد أحمد كمال أنه تم طرح كراتين رمضان بثلاث فئات مختلفة يتراوح سعرها من 52 جنيه الى 123 جنيه، وهذه الكراتين بها المكونات الاساسية للمواطن.