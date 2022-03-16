هالة خليل عن تولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة: «يحتاج إلى إعادة النظر»

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دوت الخليج يرصد إعتراض المخرجة هالة خليل على رئاسة حسين فهمي لمهرجان القاهرة

كتبت هالة خليل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كلمتين من قلبي دون حسابات، حينما ترأس الفنان حسين فهمي مهرجان القاهرة، كان عمره أصغر من الآن بأكثر من 20 عاما، ربنا يديم عليه الصحة والعمر، طبعا، كما أنه كان وقتها رئيسا شرفيا للمهرجان، في وجود الدينامو الفعلي والجندي المجهول الأستاذ يوسف شريف رزق الله - رحمة الله عليه - ولم يكن المهرجان حقق من النجاح والعلاقات الدولية والإسهامات الفنية التي تحققت في الأعوام الأخيرة».

هالة خليل ترفض رئاسة حسين فهمي لمهرجان القاهرة

وتابعت هالة خليل حديثها: «مع كل حبي واحترامي للفنان حسين فهمي، وحبي واعتزازي وعلاقتي التاريخية بمهرجان القاهرة السينمائي وثقتي في حرص وزيره الثقافة على مصلحة المهرجان، وأتساءل ألا يحتاج هذا القرار إلى إعادة نظر؟».

بعد 4 سنوات.. محمد حفظي يودع مهرجان القاهرة

وكان قد ودع محمد حفظي مهرجان القاهرة بعد توليه رئاسته بأربع سنوات، بكلمات مؤثرة إذ قال: «فخور بأربع سنوات قضيتها رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أتمني أن أكون وُفقت مع فريق رائع من الأفراد الموهوبين في تحقيق هدفنا بالارتقاء بالمهرجان نحو سمعة أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن نجعل منه منصة هامة لدعم صناع السينما المستقلة في مصر والعالم العربي وجذب أكبر عدد من محبي السينما».

وتابع: «الأربع سنوات الماضية وعملي مع المهرجان أعتبرها من أهم خطوات مسيرتي مع السينما وأتمني أن يجني المهرجان ثمارها في المستقبل، التوقيت أكثر ملاءمة الآن لينتقل هذا الشرف العظيم والمسؤولية إلى شخص نحترمه جميعا وبلا شك سيواصل المسيرة تجاه ما هو أفضل، كل الشكر والامتنان لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على دعمها المستمر وفريقي الذي عمل بكل جدية والتزام من أجل المهرجان عاما بعد عام. وخالص التهنئة للنجم الكبير حسين فهمي على عودته من جديد لقيادة مهرجان مصر الأول وكل الأمنيات له بالنجاح والتوفيق».

والجدير بالذكر أنه يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).