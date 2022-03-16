عباس الشناوي:65 جنية زيادة في سعر أردب القمح اليوم

/686101/عباس-الشناوي65-جنية-زيادة-في-سعر-أردب-القمح-اليوم

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن نحن الأن في موسم حصاد القمح وفي غضون 35 يوم سوف يتم بدء عملية الحصاد للقمح، موضحا أن محصول القمح هذا العام القي رعاية خاصة قبل ظهور اي أزمات عالمية من الدولة المصرية وكانت القيادة السياسية سبقاه بلإعلان جيد لسعر القمح في 10 نوفمبر 2021 مع بدء زراعة محصول القمح وزيادة السعر من 720 جنية لـ 820 جنية للأردب الواحد.

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وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن كان هناك أهتمام بالغ من وزير الزراعة بتنفيذ التوصيات الفنية لاستخدام الخريطة الصنفية لزراعة القمح في الأماكن المحددة حسب قدرته الانتاجيه حسب كل محافظة وكل ذلك تزامن مع زيادة المساحة المنزرعة من محصول القمح والتي يبلغ عددها 240 ألف فدان زيادة عن العام الماضي، حيث بلغ عدد الأراضي المنزرعة بمحصول القمح لـ 3 مليون و659 ألف فدان.

زيادة سعر أردب القمح اليوم بالحافز الاضافي بناءا على توجيهات السيد الرئيس

وتابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، ان تم زيادة سعر أردب القمح اليوم بالحافز الاضافي بناءا على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن ثم قرر رئيس الوزراء مع وزير الزراعة بزيادة سعر القمح بـ 65 جنية للأردب بما يمثل زيادة في سعر القمح هذا العام لتصل الزيادة 165 جنية عن العام السابق.

وأوضح الدكتور عباس الشناوي أن التسعير مع الحافز يعتبر هذه مجزي ومرضي للفلاح بالاضافة إلى السيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي وضع خريطة ممتازة جدا لقرب نقط إستلام القمح من الفلاح في أماكن تجميع تكون قريبة من الفلاحين.

سيتم توجيه كافة المزارعين والفلاحين إلى أقرب نقاط تجميع القمح

وأشار إلى أنه سيتم توجيه كافة المزارعين والفلاحين إلى أقرب نقاط تجميع القمح الخاصة بالدولة حتي يتم جمع القمح وتوجيهها للمخازن والشون الخاصة بذلك.