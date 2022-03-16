/686093/وزارة-الداخلية-تواصل-تفعيل-المرحلة-ال-22-من-مبادرة-كلنا-واحد-فيديو

تواصل مباردة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيق مستهدافاتها بالوصول للمواطنين بكافة المناطق وخاصة الاشد احتياجا، لتوفير جميع مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

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المبادرة جاءت بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات، من اجل توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وزارة الداخلية تواصل تفعيل المرحلة ال 22 من مبادرة كلنا واحد

وحرصت وزارة الداخلية بالاتفاق مع كبار التجار والموردين على إقامة شوادر ومنافذ بأماكن محددة تم اختيارها بعناية استفادت منها شرائح كبيرة خاصة الاشد احتياجا، ووهو ما يؤكد استراتيجية الوزارة في اتخاذ كافة السبل لتخفيف كافة الاعباء عنهم.

هذا و تشارك منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة، للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين، وتضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بجميع المحافظات وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية

الامر الذي يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وفي اطار مبادرة كلنا واحد قامت الوزراة بتوفير عبوات تحتوي على سلع بأسعار مخفضة للمواطنين لقاطني حي الاسمرات في اطار دعم سكان المناطق الحضارية الجديدة.