إصابة 11 شخصاً فى حادث مرورى بطريق الشرقية

/686099/إصابة-11-شخصا-فى-حادث-مرورى-بطريق-الشرقية

وقع حادث مرورى بالطريق الاقليمي بمحافظة الشرقية، والذى أسفر وقوع عدداً من الاصابات نتيجة تصادم 3 سيارات بطريق ديرب نجم الاقليمي. وأشارت مديرية الصحة فى محافظة الشرقية إلى أنه تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين وتقديم الاسعافات اللازمة للمصابين.

وأوضح مصدر داخل مديرية الصحة فى دمياط، أن الحادث أسفرعن إصابة 11 شخصا بينهم 4 اطفال و3 سيدات والاصابات تراوحت جميعها ما بين كسور وكدمات وسحجات وجروح قطعية

كما أكد على أنه تم الدفع بثمانية سيارات إسعاف لنقل المصابين والتعامل مع الحادث، لافتاً إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى الشرقية العام، مؤكداً أن جميع الحالات تتلقى حالياص العلاج اللازم.

حادث مرورى بالشرقية

وفى سياق متصل أمر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين. وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ.

قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بمشاركة المتابعة الميدانية برئاسة مركز ومدينة ههيا ومركز شرطة ههيا بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها ببندرههيا من ضبط سيارة نصف نقل حمراء بصندوق أبيض محملة بعدد 116 باكتة عصير مجهوله المصدر ، وتم التحفظ على 17 علبة مصنعات غذائية مجهولة المصدر ، وتم تحرير المحضر رقم 3650 لسنة 2022 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بأسواق الشرقية

كما قامت الحملة بالمرور علي المخابز وتم ضبط صاحب مخبز بلدي كائن ببندر ههيا لإخفاء شيكارة دقيق إستخراج 82 % مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ، وتحرير المحضر رقم 3651 لسنة 2022 جنح ههيا ،كما تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز كائن بقرية العدوة لإنتاجه خبز ناقص الوزن ، محضر اثبات حالة ضد مخبز آخر كائن بنفس القرية لعدم إعطائه بون صرف الخبز للمواطنين.