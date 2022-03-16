/686098/بحضور-سميرة-عبدالعزيز-ومحمد-رياض-جامعة-الأزهر-تنظم-ندوة-عن-الفن-الهادف

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة تفتح أبوابها للملتقيات التثقيفية التي تستهدف تنوير الطلاب والتعرف على الخبرات العملية في التخصصات المتنوعة.

دوت الخليج

وأكد خلال لقائه الفنانة سميرة عبدالعزيز ومحمد رياض والمخرج حسني صالح، بمقر الجامعة، الأربعاء، على هامش الندوة التي نظمها طلاب

من أجل مصر بكلية الإعلام، ضرورة إبراز القيم الإيجابية التي يتميز بها الشعب المصري في وسائل الإعلام عامة و الأعمال الفنية خاصة، وعدم حصر المجتمع في أعمال عنف وإسفاف تضر بصورته في الداخل والخارج، مؤكدًا على أهمية الفن في الحفاظ على القيم المجتمعية.

جامعة الأزهر تنظم ندوة عن الفن الهادف بحضور سميرة عبدالعزيز ومحمد رياض

واستعرض دور كليات الجامعة ومراكزها البحثية ومستشفياتها الجامعية في خدمة المجتمع من خلال القوافل التنموية الشاملة، ملقيًا الضوء على فريق إيناكتس الذي حصل على المركز الأول على مستوى العالم في ريادة الأعمال بسبب أنشطته في خدمة المجتمع

دور الفن في بناء المجتمع والنهوض به

وقدم الشكر لكلية الإعلام وللفنانين الذين حرصوا على إلقاء الضوء على دور الفن في بناء المجتمع والنهوض به من خلال الأعمال الهادفة التي تبث رسائل تعمق قيم الانتماء الوطني، وتحفظ العادات والتقاليد المجتمعية الحميدة.

وقال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن نسبة كبيرة من الشباب تستمد معلوماتها وثقافتها من مواقع التواصل الاجتماعي ومن الأعمال الدرامية وهو ما يستوجب اختيار موضوعات تتناسب مع مجتمعاتنا العربية وقيمنا الأخلاقية.

وقال الدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام إن الندوة تأتي في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية لغرس قيم الانتماء لدي الطلاب وتوضيح دور الفن في بناء الأوطان والمجتمعات من خلال تفاعل الخبراء والمتخصصين مع الطلاب في لقاءات تثقيفية وتوعية هادفة.

مصر بها الكثير من العادات والقيم الجميلة التي ينبغي أن يعكسها الفن

ومن جانبه أوضح المخرج حسني صالح، أن الفن له دور مهم في بث رسائل إيجابية لتنمية المجتمع وتقدمه، وأن مصر بها الكثير من العادات والقيم الجميلة التي ينبغي أن يعكسها الفن أو تتضمنها الأعمال الدرامية.

وأشار إلى أن مسلسل الحلم الذي يعرض الآن بمشاركة عدد من النجوم استهدف عرض الإنجازات التي تحدث في مصر من نقل من العشوائيات إلى حي الأسمرات في إطار درامي، وأنه على أتم استعداد لعرض تجارب مشروعات جامعة الأزهر في خدمتها للمجتمع داخل عمل فني لأن مصر زاخرة بالنماذج المضيئة في العلوم والفنون.

وأشارت الفنانة سميرة عبدالعزيز إلى أنها تعتز بزيارة جامعة الأزهر والتحاور مع طلابها، مؤكدة أن الطالب الجامعي لديه طاقة يجب أن تستثمر في مثل هذه الأنشطة الطلابية.

ولفتت إلى أنها بدأت مشوارها الفني من داخل جامعتها بالإسكندرية، وكرمها الرئيس جمال عبدالناصر أثناء دراستها، مشيرة إلى أن الفن له دور كبير في النهوض بالمجتمع وأن أعمال البلطجة التي جسدتها بعض الأعمال أثرت سلبًا على صورة الفن.

كانة الفن في غرس القيم المجتمعية

وعبر الفنان محمد رياض عن سعادته بلقاء طلاب كلية الإعلام مؤكدًا أن الزيارة أعادته إلى ذكريات الجامعة وإلى أنشطتها الطلابية حيث مشاركته في الفرق الفنية والفعاليات الطلابية، مشيرًا إلى أنه يسعد بما يقدمه من أعمال فنية تتضمن قيم مجتمعية وأخرى تجسد حياة علماء وأئمة لهم تأثير في المجتمع ، مقدمًا الشكر لجامعة الأزهر لتنظيمها هذه الندوة التي تؤكد مكانة الفن في غرس القيم المجتمعية.

يذكر أن الندوة أقيمت بكلية الإعلام في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية لأسرة طلاب من أجل مصر بإشراف الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، منسق الأنشطة الطلابية، ومدحت الحفناوي مدير رعاية الشباب بحضور الدكتور سامح شراقي والدكتور أحمد كشك منسقا الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.