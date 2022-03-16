القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر.. أودت بحياة الأخير

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أيدت محكمة النقض في صباح اليوم الأربعاء، إلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا لما تسبب به للطيار أشرف أبو اليسر من خسائر مادية ومعنوية، وكانت تلك القضية قد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لفترة زمنية طويلة، ولازالت تداعايتها قائمة حتى الآن.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير القصة الكاملة لازمة محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر

بدأت أزمة محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر في أكتوبر من عام 2019، بعدما قام رمضان بنشر فيديو له من داخل كابينة طائرة يقودها الطيار أشرف أبو اليسر، إذ قال أحد في الفيديو: «محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي»، وهو أمر ممنوع على الجميع عدا الطيار، في حين قال محمد رمضان «حنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح».

محمد رمضان يثير الجدل داخل كابينة طائرة أشرف أبو اليسر

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا الفيديو على نطاق واسع، معربين عن غضبهم من محمد رمضان، ما دفع الجهات المعنية بتحويل الطيار أشرف أبو اليسر للتحقيق، وفصله عن العمل بشكل نهائي، الأمر الذي دفع أشرف أبو اليسر للخروج عن صمته مهاجما محمد رمضان بعد عدم تقديم الاخير له يد المساعدة.

محمد رمضان ينفي شائعة تخليه عن الطيار أشرف أبو اليسر

ورد محمد رمضان على شاىعات أشرف أبو اليسر حول تجاهل الأول مساعدته، فقال: «كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبواليسر، أنا زي ما وعدت عمري ما هتخلى عنه، أول إمبارح أنا كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى».

وتابع: «كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير شركة روتانا وقولته يتواصل مع الكابتن أشرف ويقوله محمد رمضان، ومنتظر السي في عشان يكلم شركة إماراتية وإن شاء الله تستلم شغلك فيها، وكان رده لأه مش هيبعت السي في علشان رخصته مسحوبة ومش هينفع يشتغل في مكان آخر"، وأنه طلب منه مبلغ 9 مليون جنية ونصف على اعتبار أنها مكافأة نهاية الخدمة إضافة للمعاش».

أشرف أبو اليسر يرد على محمد رمضان

خرج أشرف أبو اليسر عن صمته، معربا عن غضبه من محمد رمضان، ومؤكدا بأن كل ما يقوله رمضان أكاذيب، وأن الفنان رفض إعطائة 9 ملايين جنيها تعويضا له عن تلك الأزمة التي تسبب له بها.

وبعدها قام أشرف أبو اليسر برفع قضية ضد محمد رمضان أفاد بها، بأن رمضان إستغل صورته في كابينة الطائرة لإيقاع الضرر بالطيار أشرف أبو اليسر دون عمله، وقضت المحكمة في ذلك الوقت بتغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

فيديو الدولارات السبب في وفاة أشرف أبو اليسر

بعدها نشر رمضان فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهو يلقي الدولارات في حمام السباحة تعليقا منه على الحكم القضائي التي أصدرته المحكمة الاقتصادية ضده، وبعدها بأيام توفى الطيار أشرف أبو اليسر، مما دفع الجمهور للغضب واتهام رمضان بتسببه في وفاة الطيار.