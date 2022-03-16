إيمان خضر لـ دوت الخليج: مبادرة «كلنا واحد» تخفف العبء عن المواطن البسيط وتواجه جشع التجار

/686094/إيمان-خضر-لـ-تحيا-مصر-مبادرة-كلنا-واحد-تخفف-العبء-عن-المواطن-البسيط-وتواجه-جشع-التجار

قالت النائبة إيمان خضر عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن إطلا المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد لمدة 30 يوما اطلقت في الوقت المناسب للوقوف مع المواطنين لمواجة جشع بعض التجار .

دوت الخليج

إطلاق مبادرة كلنا واحد في الوقت المناسب لمواجة جشع بعض التجار

وأكدت خضر، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن التجار استغلو الأزمة الروسية الأكرانية وقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، لافتة أن الدولة المصرية قد تصدت لجشع التجار بعمل أسواق موازية بهامش ربح مناسب للتجار المشاركين في هذه المبادرة .

وأضافت عضو لجنة الإسكان والتعمير، أن وزارة الداخلية أطلقت تلك المبادرة لتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار منخفضة مقارنة بالاسواق الإخري بنسبة تتراوح بين 20%الي 60% من خلال منافذ البيع والسرادقات الموضحة علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، للقضاء علي احتكار السلع وجشع التجار .

وأشارت خضر، أن الإدارة العامة لشرطة التموين قامت بالتنسيق مع مدريات الأمن علي مستوي الجمهورية لتكثيف حملات تموينية موسعة لمراقبة الأسواق للمحافة علي ضبط الأسعار وأيضا ضبط كافة صور الاحتكار والقضاء علي جشع التجار والتحقيق من توافر السلع بالأسواق ومدي صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، لافتة أن الدولة تعمل قصاري جهدها لوصول السلع للمواطنين باسعار مناسبة وجودة عالية .

وزارة الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لمدة 30 يوما

وقد أطلقت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة ( كلنا واحد ) لمدة 30 يوماً، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك،كما تشمل المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى ( جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للإستيراد والتصديرخير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوى – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون )، بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية .