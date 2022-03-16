/686092/الأهلي-ينفي-إصابة-بيرسي-تاو-بمزق-في-العضلة-صور

نشر النادي الأهلي فيديو منذ قليل على الصفحة الرسمية بموقع "إنستجرام"، للجنوب إفريقي بيرسي تاو، وهو يلاعب كرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت أخبار في الأمس بإصابة الجنوب إفريقي بيرسي تاو بمزق في العضلة، والتي تناولها العديد من المواقع وصفحات السوشيال ميديا.

تدريب الأهلي الأول بعد العودة

وخاض النادي الأهلي تدريبه الأول بعد العودة من جنوب إفريقيا في مواجهة صن داونز، في السبت الماضي، والتي سقط فيها بهدف دون رد.

واكتفى الأهلي بخوض جلسات استشفائية الأمس، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ‏ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.‏

عودة الأهلي من جنوب إفريقيا

وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين.

فيما اكتفى لاعبو الفريق أمس بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12 فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري.‏

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام المريخ السوداني، بعد هزيمته ضد صن داونز بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز بثمان مباريات من أصل 17 مواجهة جمعته بأندية السودان، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وتلقى الأهلي 3 خسارات، وسجل لاعبوه خلال هذه المواجهات 23 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويحكم المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نداي ويعاونه حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان وعيسي سا كحكم رابع.

ويراقب المباراة سيكون النيجيري كالي بابانجا.

وأدار نداي 4 مباريات من قبل لـ الأهلي، 3 منها في دوري أبطال إفريقيا.