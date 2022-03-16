/686090/صحة-قنا-تعلن-تطوير-مستشفيات-المحافظة-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

أعلن السيد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا عن زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفي فرشوط المركزي الي 15 سرير بدلا من 10 أسرة مما يساهم في رفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، وأضاف الدكتور راجي أن مستشفي فرشوط المركزي بها 16 سرير عناية مركزة خاصة بمرضي كورونا وذلك بقسم العزل بالمستشفي والذي يساهم بقدر كبير في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح الدكتور ضياء الدين محمد مدير مستشفي فرشوط المركزي أنه قد تم تركيب أسرة العناية المركزة الجديدة وتجهيزها بالكامل بالمعدات اللازمة وتدريب الفريق الطبي اللازم وتم بالفعل البدء في إستقبال الحالات بها، يأتي هذا إستمرارا لدعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا لمنظومة القطاع الطبي بقنا بما يخدم أبناء المحافظة، حيث أعلن السيد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا أن مستشفيات الصحة بقنا لم تستقبل حالات مصابة بفيروس كورونا سواء بالمستشفيات العامة أو المركزية وذلك لليوم الثاني على التوالي.

صحة قنا تعلن عدم استقبال حالات كورونا

وأشار الدكتور راجي أن دعم القيادة السياسية للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا له دور كبير في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة مما يحسن من الخدمات الطبية المقدمة، مضيفاً أن علي المواطنين متابعة الإلتزام بإرتداء الكمامات وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.

محافظ قنا يبحث تفعيل قانون 152

ترأس حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماع باللجنة ٥٢٦ لسنة ٢٠٢١ المشكلة لتفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، بحضور محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا ، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وومثلي القوي العاملة ومديرى إدارات الاستثمار والبيئة بديوان عام المحافظة.

أوضح حازم عمر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسعى لتشجيع الاقتصاد الغير الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات ، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون ، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.