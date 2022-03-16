/686088/محافظ-الدقهلية-يعلن-صرف-الدفعة-162-من-قروض-شباب-الخريجين-اليوم

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 160 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر فبراير 2022 وذلك بإجمالى 750 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة . وقال" مختار "إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 32 شاب وفتاه “15 من الذكور - 17من الإناث” وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 102.737 مليون جنيه استفاد منها 12509 شاب وفتاة “5984 ذكور - 6525 إناث”

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد ، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

ضبط 11 طن أعلاف قبل بيعها بالسوق السوداء فى الدقهلية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الدقهلية. تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الدقهلية. وتبين ضبط 11,500 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

يفتتح اليوم، أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، معرض "أهلا رمضان "وبحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والشعبية فى المحافظة. وقال رعب إن المعارض التى ستتولى الغرفة التجهيزات الداخلية لها واختيار نوعية المعروضات والتجار والوكلاء والمنتجين لاقامتها في مراكز ومدن الدقهلية، ولمدة شهر تم الاتفاق مع المحافظ على تقديم تخفيضات بنسبة 25٪ في السعر عن متوسط الأسعار السائدة لنظيرتها بالأسواق، كمشاركة من جموع تجار الدقهلية نحو أهالي المحافظة في ظل موجة من الغلاء عالمية علما بأن هناك احتياطات كافية على الأراضي المصرية من كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية