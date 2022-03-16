حسام داغر يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة شديدة

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دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر.

خروج حسام داغر من المستشفى

حرص حسام داغر، على طمئنة جمهوره على حالته الصحية فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله خرجت من المستشفى رجعت البيت، بقيت أحسن الحمد لله.. طلبوا مني متابعة الضغط واقيسه كذا يوم لتحديد السبب".

ووجه الشكر لكل من بادر بالسؤال عليه قائلًا: "بشكر كل صحابي اللي جم المستشفى اطمنوا عليا عامر وحمزة العيلي ووحيد وإبراهيم نور وأمنية وأمير الحديدي وعبد الوهاب وأختي سهى وريهام وكل اللي قلقتهم، أخواتي محمد ونهي وأحمد ودكتور أحمد سمير وعلي.. وكل اللي اتصل بيا وكل اللي كتبولي واطمنوا عليا ودعولي".

وأضاف: "دعواتكم هي اللي خلتني أحسن، أنا بس موضوع الضغط ده جديد عليا وشكلي كده دخلت نادي بتاعه علي رأي سما إبراهيم صديقتي.. بشكرك وبشكر كل اللي اطمنوا عليا وكتبولي لو أقدر هشكر واحد واحد".

أزمة حسام داغر الصحية

واختتم حسام داغر حديثه قائلًا: "بس الدكتور طلب مني الراحة يومين والابتعاد عن الموبايل والتوتر وتنظيم الأكل وأشرب ميه كتير لأني فعلا كنت مهمل فيها جدًا.. خلوا بالكم من نفسكم ويا رب متشوفوش وحش أبدا فيكم أو في حبايبكم".

خضوع حسام داغر لعملية جراحية

من جانبه، كان قد كشف الفنان حسام داغر منذ فترة عن خضوعه لعملية جراحية بشكل طارئ ، وذلك عقب تعرضه لجرح كبير بقدمه، وكتب عبر حسابه بموقع «فيس بوك»:"مبحبش اتكلم كتير في حاجه تخص تعب عندي او اشكي لحد و بحب دايما الناس تشوفني مبسوط زي ما بحب اشوفهم مبسوطين .. انا جيت من السفر بس كنت مصاب اصابة جرح كبيرفي رجلي و انا في جورجيا و دخلت بسببها المستشفي الالماني هناك عملوا جراحة سريعة و افتكرت الموضوع هيخلص علي كده بالمتابعة".

وأردف :" و لكن بعد كام يوم لقيت الموضوع بيكبر و مخلصش و مضطر اعمل عملية النهاردة في مصر بعد ما رجعت و قالولي الحالة طارئة و للاسف العمليه بنج كلي و المتابعه بعدها اهم لضمان نجاح العملية.. قلت الحمدلله و انا مؤمن دايما ان قضاء الله اخف و أحن من أي حاجة تانية و أكيد ده الأفضل لإني واثق إن ربنا بيختارلي الأفضل".

وأضاف الفنان حسام داغر :"بطلب منكم الدعاء بس لتخفيف أي ألم وبشكركم أنا بس حبيت أشارك لحظات ضعفي زي لحظات فرحي لإني إنسان طبيعي بشعر بالخوف و الضعف زي أي إنسان و بمر بفترات مختلفة بس علطول بقول الحمدلله علي كل شيء .. الحمدلله في السراء .. الحمدلله في الضراء .. الحمدلله عل كل حال".