هاني أباظة لـ دوت الخليج: توجيهات السيسي بشأن الطلاب المصريين بأوكرانيا تعكس اهتمام الدولة بالتعليم فى الجمهورية الجديدة

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بعد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لحل أزمة الطلاب بأوكرانيا..

أشاد النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، فضلا عن إيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للدراسة بالجامعات المصرية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسيا واوربا بعد اندلاع الأزمة الروسية الاوكرانية، مؤكدا أنها تعكس أهتمام الدولة بالتعليم فى الجمهورية الجديدة.

تحيامصر

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن حل أزمة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، لا تنسي أبنائها فى الخارج أو الداخل، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بسرعة حل ازمتهم بعد اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية.

وتابع عضو تعليم النواب، أن قبول الطلاب المصريين بأوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، يكون وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، موضحا أنه لابد اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، كشرط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

وطالب هاني أباظة، الدولة بإلزام القنصلية المصرية في اوكرانيا من خلال السفاره الأوكرانية في مصر، مساعدة الطلاب والدولة في الحصول علي بيانات الحالة لجميع الطلاب المتقدمين.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.