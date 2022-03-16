/686078/تردد-قناة-كراميش-الجديد-مارس-2022--تعرف-على-قائمة-قنوات-الأطفال
ازداد مؤخرًا البحث عن تردد قناة كراميش الجديد مارس 2022، فهي تعتبر واحدة من أقوى قنوات الأطفال مما جعلها تتصدر التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ويبحث عنها الناس لمتابعة كل ما تقدمه.
دوت الخليج يرصد تردد قناة كراميش الجديد مارس 2022
تردد قناة كراميش الجديد مارس 2022
يبحث الجمهور مؤخرًا عن تردد قناة كراميش الجديد مارس 2022، ذلك بعد أن قامت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها لتحسين جودة البث المقدمة للجمهور والمتابعين، حيث تعرض الأناشيد وأفلام الكرتون والرسوم المتحركة التي يحبها ويتابعها الأطفال باستمرار.
وكانت قد انطلقت قناة كراميش منذ عام 2009، ومن وقتها حققت نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية جعلت الجمهور يبحث عن تردد قناة كراميش مارس 2022، فالتردد يبلغ 11603، أما معدل الترميز فهو 27500، والاستقطاب 3/4، ويأتي معامل تصحيح الخطأ أفقي.
تردد قنوات الأطفال 2022
ولم تكن قناة كراميش 2022 الوحيدة التي يبحث عنها الجمهور فهناك الكثير من قنوات الأطفال التي يبحث عن الآباء والأمهات مثل تردد قناة طيور الجنة 2022 وهو 11393، والاستقطاب عمودي، ويبلغ معدل الترميز 27500.
بينما يبلغ تردد قناة ميكي 2022، هو 11528 بمعدل الترميز 27500، ويأتي الاستقطاب أفقي، ورقم معامل تصحيح الخطأ 3\4، أما تردد قناة طيور بيبي 2022 يبحث عنها الجمهور باستمرار وهي 11396، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.
اقرأ أيضًا
ما بين أحمد مراد وأشرف عبد الباقي.. توقعات الجمهور لضيف الحلقة الجديدة من صاحبة السعادة
ويبحثون أيضًا عن تردد قناة سمسم 2022، وترددها 11483، بمعدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5، أما تردد قناة بطوط 2022، هو 11594 والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، أما معامل تصحيح الخطأ فهو 3/4.
بينما يأتي تردد قناة mbc 3 الجديد 2022، 11470، وبمعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3\4، والاستقطاب عمودي، وتردد قناة تنه ورنة 2022 يبلغ 11853، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3، وزاد البحث أيضًا مؤخرًا عن تردد قناة روتانا كيدز 2022 الذي يبلغ 11296 بمعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.
نرشح لك أيضا:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة كراميش الجديد مارس 2022 .. تعرف على قائمة قنوات الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.