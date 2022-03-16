تردد قناة كراميش الجديد مارس 2022 .. تعرف على قائمة قنوات الأطفال

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ازداد مؤخرًا البحث عن تردد قناة كراميش الجديد مارس 2022، فهي تعتبر واحدة من أقوى قنوات الأطفال مما جعلها تتصدر التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ويبحث عنها الناس لمتابعة كل ما تقدمه.

دوت الخليج يرصد تردد قناة كراميش الجديد مارس 2022

تردد قناة كراميش الجديد مارس 2022

يبحث الجمهور مؤخرًا عن تردد قناة كراميش الجديد مارس 2022، ذلك بعد أن قامت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها لتحسين جودة البث المقدمة للجمهور والمتابعين، حيث تعرض الأناشيد وأفلام الكرتون والرسوم المتحركة التي يحبها ويتابعها الأطفال باستمرار.

وكانت قد انطلقت قناة كراميش منذ عام 2009، ومن وقتها حققت نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية جعلت الجمهور يبحث عن تردد قناة كراميش مارس 2022، فالتردد يبلغ 11603، أما معدل الترميز فهو 27500، والاستقطاب 3/4، ويأتي معامل تصحيح الخطأ أفقي.

تردد قنوات الأطفال 2022

ولم تكن قناة كراميش 2022 الوحيدة التي يبحث عنها الجمهور فهناك الكثير من قنوات الأطفال التي يبحث عن الآباء والأمهات مثل تردد قناة طيور الجنة 2022 وهو 11393، والاستقطاب عمودي، ويبلغ معدل الترميز 27500.

بينما يبلغ تردد قناة ميكي 2022، هو 11528 بمعدل الترميز 27500، ويأتي الاستقطاب أفقي، ورقم معامل تصحيح الخطأ 3\4، أما تردد قناة طيور بيبي 2022 يبحث عنها الجمهور باستمرار وهي 11396، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.

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ويبحثون أيضًا عن تردد قناة سمسم 2022، وترددها 11483، بمعدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5، أما تردد قناة بطوط 2022، هو 11594 والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، أما معامل تصحيح الخطأ فهو 3/4.