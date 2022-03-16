أستاذ اقتصاد:  القيادة السياسية نجحت فى التعامل مع أزمة ارتفاعه الأسعار 

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أكد صابر شاكر أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية تصنف على أنها من الصدمات الخارجية التى تؤثر على كل اقتصاديات العالم .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز ".

وأشار شاكر، إلى أن التحدى الرئيسى للحكومة كان متمثلا فى ارتفاعات المدخلات المستوردة للمواد الخام والأسعار النهائية، فضلا عن أصحاب النفوذ الضعيفة التى تستغل الأزمة وتحتكر السلع.

صابر شاكر: الأمن الغذائى هو الملف الأهم للمواطنين

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلون، أن الحكومة قامت بعمل رقابة للأسواق وطمآنة المواطن المصرى بأن هناك مخزون أمن من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات يطلق عليها الإجراءات العاجلة.

وتابع شاكر:" هذه الأزمة العالمية أوضحت الكثير من الأشياء، أهمها أن صندوق النقد الدولى كان توقع أن هذا العام هو العام الأعلى عن العام الماضى، ولكن بعد هذه الأزمة جميع المؤشرات تؤكد على وجود ركود فى اقتصاديات العالم وسيكون هناك تداعيات للازمة على الأجل المتوسط والبعيد".

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الأمن الغذائى هو الملف الأهم للمواطنين، مؤكدا أنه تم السيطرة عليه من خلال مبادرات وزيادة المخزون وطمآنة المستهلك.

وكان قد كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، عن تفاصيل استعدادت الوزارة بشأن تحقيق الأمن الغذائي وتوافر السلع للمواطنين بالتزامن مع قدوم رمضان واستغلال عدد من التجار الأزمة الروسية الأوكرانية بشأن غلاء الأسعرا مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل بكافة قوتها وما تمتلكه من أجهزة تنفيذية ورقابية، في مراقبة الاوضاع وضبط ألاسواق .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه تم طرح كراتين رمضان بثلاث فئات مختلفة يتراوح سعرها من 52 جنيه الى 123 جنيه، وهذه الكراتين بها المكونات الاساسية للمواطن.

وأشار كمال، أن اللحوم السوداني في معارض أهلا رمضان يصل سعرها إلى 95 جنيه واللحوم البرازيلي 85 جنيه، مشيرا الى انه تم انشاء ايضا شوادر متعددة بكافة المحافظات، منوها غلى ان التخفيضات تصل إلى 30 % على السلع فى معارض أهلا رمضان .