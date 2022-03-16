الزراعة: الدولة تعمل على استصلاح 5 ملايين فدان زراعى

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إنه منذ عام 2014 وضعت الدولة المصرية استراتيجية كبرى لزيادة إنتاج السلع الزراعية والتوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين جودة الإنتاج للفدان، بالإضافة إلى المشاريع الحيوانية الداجنة والبتلو وغيرها، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى والتقليل من الاستيراد.
وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أن الوزارة لديها 171 منفذ للسلع الغذائية المختلفة تابعة للوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى بعض السيارات المتنقلة تقدم تخفيضات تتراوح من 25 إلى 30%، لافتاً إلى أن هناك تنسيق مع الموردين لتوفير السلع لكافة المواطنين بجميع المنافذ.
وأكد "القرش"، الدولة تعمل على استصلاح 5 ملايين فدان زراعى في مختلف أنحاء البلاد من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى رفع جودة الأراضى القديمة، ودعم المزارعين وتقديم الحوافز لهم وتشجعيهم للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتابع:"يتم تطبيق نظم جديدة وحديثة في الزراعة الآن من أجل زيادة الإنتاج مثل ما حدث في القمح بعدما أصبح ينتج ضعف ما كان ينتجه في السابق".
وأشار "القرش"، إلى أن كافة السلع الغذائية متوفرة في الأسواق المصرية ونعمل على تعظيم إنتاجنا من المحاصيل، وتابع:"كل السلع متوفرة بجميع منافذ الجمهورية والدولة ضخت استثمارات كبيرة في محصول القصب".
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