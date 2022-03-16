توجيه عاجل من محافظ الجيزة لضبط الأسعار

وقال راشد -فى بيان اليوم الأربعاء- إنه من خلال مديرية التموين تم ضبط 77 طن فول مدمس بمصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية فى طريق سقارة السياحى المريوطية يقوم بإعادة تدويره من جديد بتواريخ جديدة بالمخالفة للقوانين والقرارات المحددة لذلك، وتم التحفظ على المضبوطات.
وأضاف أنه بمنطقة حدائق الأهرام تم ضبط محل أدخنة الأهرام لحيازته وبيع سلع مجهولة المصدر بالمخالفة للقوانين، حيث تم ضبط 444 عبوة سجائر مختلفة الأنواع والأصناف، وتم تحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ على الكميات المضبوطة.
وأشار إلى أنه بمركز ومدينة منشأة القناطر تم ضبط مخزن لتجميع السلع الغذائية بقصد احتكارها وبيعها بأسعار أزيد من سعرها وبحوزته حوالى طن أرز و100 كجم طحينة وذلك خلال حملات تم تنفيذها ضمت تحرير 82 محضرا تموينيا لمحال مخالفة.
وأكد مواصلة الأجهزة التنفيذية فى شن حملاتها المكثفة لمنع تلاعب التجار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
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