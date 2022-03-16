عاجل- برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس (بيان بدرجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غد الخميس، وتوقعت أن يسود نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

الإسكندرية 17 11

وادي النطرون 17 10

طنطا 19 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 18 10

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 16 09

بورسعيد 17 09

دمياط 17 10

الزقازيق 19 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 16 09

رفح 15 08

رأس سدر 18 10

نخل 16 05

نويبع 19 12

طابا 19 13

كاترين 13 01

الطور 20 11

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 13

مرسى علم 21 13

الفيوم 19 10

بني سويف 19 09

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 25 10

أسوان 26 11

إدفو 24 10

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 21 08

الشلاتين 22 13

أبو رماد 22 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 15

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