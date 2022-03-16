كلنا واحد.. الداخلية تواصل توفير السلع بتخفيضات 60% (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة 30 يوماوالتى بدأت من يوم أمس 15 مارس الجارى، وتستمر حتى يوم 14 أبريل 2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.





وقالت الداخلية إن السلاسل ضمت 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة. وذكرت الوزارة أن السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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