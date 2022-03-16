عاجل- سيول ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من انقلابات فصل الربيع (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الربيع سيبدأ فلكيا على جمهورية مصر العربية يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهى يوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022.





وقالت الهيئة، فى بيان اليوم، إن فصل الربيع فصـل انتقالى ينقلنا من بـرودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة فى معظم الأحيان.

وأضافت: "عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (برياح الخماسين) والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حرارى وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ويؤدى ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وأكدت الهيئة أن الرياح تنشط أحيانا بسبب منخفض البحر الأحمر (السودان الموسمى) ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدى ذلك إلى سقوط الأمطار التى قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

وتابعت الهيئة أن هـذا البيـان إجراء احترازى لوصف معالم فصل الربيـع لأخـذ الاستعدادات المبكـرة، والاحتياطات اللازمة، وسيتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال هذا الفصـل قبـل حـدوثها بوقت کافى.