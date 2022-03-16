/686085/رفض-طعن-محمد-رمضان-بإلزامه-سداد-6-ملايين-جنيه-للطيار-أشرف-أبو-اليسر

لازالت قضية الفنان محمد رمضان، مع الطيار أشرف أو اليسر، تشغل المحاكم ومواقع التواصل الاجتماعي، رغم رحيل أحد أطراف القضية، إذ قضت محكمة النقض صباح اليوم برفض الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان بشأن الحكم الاخير الذي ألزم رمضان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار تعويضا عن الخسائر التي أودت بحياته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل قضية الفنان محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر

وألزمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الفنان محمد رمضان، بدفع 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، تعويضا عما تسبب به له، من رفده من العمل، بعدما قام رمضان بنشر صورة له تجمعه بالطيار في كبينة الطائرة دون وجود تصريح له بذلك.

أزمة محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر

تعود أزمة محمد رمضان مع أشرف أبو اليسر لعام 2019، بعد أن قام رمضان بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في كابينة الطائرة التي يقودها أشرف أبو اليسر، مما أدى إلى فصل الاخير عن العمل، فقام أبو اليسر بمقاضاة رمضان، وبعد قرار تغريم رمضان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار، نشر رمضان فيديو وهو يرمي الدولارات في حمام السباحة، ردا منه على قرار المحكمة بتغريمه.

وبعدها بأيام توفى الطيار أشرف أبو اليسر، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، ما جعل الجمهور يثور على رمضان، مؤكدين أن الفيديو الاستفزازي الذي نشره رمضان هو السبب في وفاة أشرف أبو اليسر.

محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، يشارك الفنان محمد رمضا في السباق الرمضاني بمسلسل «المشوار» بجانب الفنانة دينا الشربيني والتي من المقرر أن يجمعهما قصة حب مشوقة لشاب فقير يعمل سائقا، وشابة تعمل كخادمة في إحدى المنازل، وتتوالى الأحداث في إطار إجتماعي تشويقي لما يحدث بينهم من مشكلات تعرقل مسيرتهم، ويذاع على قناة dmc.

ويشارك في بطولة مسلسل «المشوار» كل من الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.