الأهلي يقترب من التعاقد مع أشرف بن شرقي.. «دوت الخليج يكشف»

/686084/الأهلي-يقترب-من-التعاقد-مع-أشرف-بن-شرقي-تحيا-مصر-يكشف

خرجت أنباء في الساعات الأخيرة تفيد بعرض أحد الكلاء على النادي الأهلي ضم أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الحالي، بعدما أعلن مسئولوا القلعة البيضاء عدم التجديد للاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مصدر لـ دوت الخليج بأن وكيل أشرف بن شرقي اجتمع مع مسئولي الأهلي مرتين من قبل ولم يتفقا بسبب طلبات اللاعب المالية. وأكد أن وكيل بن شرقي عرضه على أندية كبيرة في مصر، بجانب نادي إماراتي كان أتفق معه منذ 6 شهور قبل أن يتراجعوا عن ضمه لتراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وشنت جماهير الزمالك هجوم كبير على بن شرقي خلال مواجهة الوداد الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، وظهر غضب كبير من مشجعي القلعة البيضاء بستاد القاهرة على معظم اللاعبين بعد الخسارة أمام الوداد.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتو الأنجولي، يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد خسارته اللقاء الأخير أمام الوداد، بجانب فوز بترو أتليتكو على ساجرادا ليطيح بالقلعة البيضاء خارج البطولة قبل نهايتها بجولتين.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع - نقطة واحدة.

موقف شيكابالا من المشاركة في مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو

ولم يشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية، نظراً لعدم شفاءه بشكل كامل، وألتزامه بالبرنامج التأهيلي الذي وضعه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وبنسبة كبيرة لم يحلق شيكابالا بمباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو حتى هذه اللحظة، لعدم شفاءه بشكل كامل ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.

ومشاركة قائد الزمالك متوقفه على تماثله من الشفاء خلال مان الغد وبعد الغد وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع له.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.