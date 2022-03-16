/686081/تراجع-أسعار-الخضروات-والفاكهة-في-البحر-الأحمر-الطماطم-من-2-إلى-4-جنيه

شهدت الأسواق المصرية في الأيام السابقة ، موجه من الغلاء الغير مُبرر لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية ، الأمر الذي جعل بعض النواب يتحركون ضد هذا الغلاء، مطالبين الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق و مواجهة الزيادة الغير مُبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذة الموجه من الغلاء .

ورصدت عدسة " دوت الخليج " عودة بعض الأسعار وعودتها إلى ما قبل الزيادة الغير مُبررة لأغلب المواد الغذائية والخضروات ، في سوق مدينة الدهار بمحافظة البحر الأحمر ، ويقول محمد كمال ، أحد بائعي الخضروات بسوق الدهار ،: نحن كبائعين ليس لنا ذنب في غلاء الأسعار ولا نستطيع البيع إلا بالأسعار التي نشتري بها من التجار الكبار بعد وضع هامش ربحنا ولكن اليوم شهد تراجع كبير في أسعار أغلب الخضروات.

أسعار الخضروات فى أسواق الغردقة

ويضيف على جمال ، أحد بائعي سوق الدهار بالغردقة ، : كل حاجة رجعت لسعرها الطبيعي ونحن نحارب الغلاء , ولا نحب التجار الجشعين ، وأقول للمستغلين للأوضاع الحالية ، اتقوا الله عشان ربنا يبارك لكم في أعمالكم.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم ينشر موقع " دوت الخليج " أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، تشمل طماطم من 2 : 4 جنيهات، وبطاطس جديدة من 5 : 8 جنيهات، وفلفل حار وبارد من 5 : 6.5 جنيهات، وفلفل ألوان من 15 : 20 جنية، وباذنجان رومي من 3.5 : 5 جنيهات، وباذنجان عروس من 5 : 6.5 جنيهات، وكوسة من 8 : 10 جنيهات، وبصل أبيض من 3 : 4 جنيهات.

وبصل أحمر من 4 : 5 جنيهات، وجزر من 6.5 : 8 جنيهات. كما تتضمن الأسعار ، ملوخية من 8 : 10 جنيهات، وفاصوليا من 6.5 : 8 جنيهات، وقلقاس من 8 : 10 جنيهات، وبسلة من 8 : 10 جنيهات، وسبانخ من 6.5 : 8 جنيهات، وبنجر من 5 : 8 جنيهات، وليمون من 8 : 10 جنيهات، وبطاطا من 3 : 5 جنيهات. كما تتضمن أسعار الفاكهة كالآتي، برتقال بسرة من 5 : 7 جنيهات، ويوسفي بلدي من 6.5 : 8 جنيهات، ويوسفي صيني من 3 : 5 جنيهات،

ويوسفي كلامنتينا من 4 : 6 جنيهات، وجوافة من 8 : 10 جنيهات، و رمان من 8 : 10 جنيهات، وموز بلدي من 8 : 10 جنيهات، وتفاح مستورد من 15 : 25 جنية .