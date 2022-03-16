/686077/محافظ-سوهاج-يعقد-اجتماع-جماهيرى-لفحص-شكاوى-المواطنين

عقد محافظ سوهاج لقاءاً جماهيرياً مع عدد من المواطنين، بحضور اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الاسبوعى والمنعقد داخل ديوان عام محافظة دمياط، ضمن خطة المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص شكواهم وتقديم الحلول المناسبة فى وقت وجيز.

واستمع خلال الاجتماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين، جاءت ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراض، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

محو أمية 19 ألف مواطن فى سوهاج

علق محمد الدالى مديرعام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، علي احتلال محافظة سوهاج المركز الأول علي مستوي الجمهورية بمحو أمية 19 ألف مواطن، قائلا: العمل فى الهيئة العامة لتعليم الكبار عمل منظم يرصد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات .

وأشار أن هذا الرقم جاء فى ضوء مجموعة من الاعتبارات أولها تطوير المنهجيات المستخدمة فى تعليم الكبار، مؤكدا أن هذه المنهجيات أكثر قدرة على تلبية طموحاتهم من خلال فصول محو الأمية .

وتابع الدالي: يتم تدشين مبادرة سوهاج خالية من الأمية بالاشتراك مع جامعة سوهاج, فضلا عن القوافل الإعلامية المنفذة فى القرى والتى تستهدف الأميين وأصحاب الرأى وأصحاب القرار المؤثرين، وذلك لضمان بيئة داعمة لعملية التعليم.

وأردف مديرعام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، أنه يتم استهداف جميع قرى محافظة سوهاج , مشيرا إلى أن الأولوية للقرى التى تتسع بها نسبة الأمية وقرى حياة كريمة.

وأضاف: نعمل علي تنمية المواطن المصري جانب العمران الذى تشهده القرى، لافتا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تقدم حوافز أدبية ومالية قدرها 500 جنيه، فضلا عن وجود برامج تأهيلية وتدريبية لهؤلاء المعلمين حتى يكونوا أكثر قدرة على التفاعل مع الأميين.

وتابع الدالي: جامعة سوهاج وهيئة الشباب والرياضة تقدم حوافز مالية للطلاب، مؤكدا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار لا تهدف إلى إكسابهم مهارات القراءة والكتابة والحساب فقط بل تهدف إلى إكسابهم مجموعة من المهارات والحرف.