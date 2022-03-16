/686075/أمانة-الشعب-الجمهوري-بالجيزة-تطلق-أكبر-ملتقي-توظيفي-نهاية-مارس-الجاري

تطلق أمانة الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، أكبر ملتقي توظيفي بمشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية لتوظيف الشباب من الجنسين في كافة المجالات والتخصصات.

دوت الخليج

أمانة الجيزة بحزب الشعب الجمهوري

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية وتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانا بدور الأحزاب بالمشاركة الفعالة بالقيام بهذا التوجه، وحرص حزب الشعب الجمهوري أمانة محافظة الجيزة علي المساهمة في هذا الدور الفعال.

وكان حزب الشعب الجمهوري، نظم مؤتمره التنظيمي بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة الجديدة تحت عنوان (حزب الشعب الجمهوري بين إنجازات الحاضر وصياغة المستقبل) لاستعراض ما تم إنجازه خلال ٢٠٢١ وعرض استراتيجية التطوير خلال الفترة المقبلة.

حضر المؤتمر التنظيمي المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والنائب أحمد ابو هشيمه نائب رئيس الحزب ،واللواء محمد صلاح ابو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، والدكتور باهر أمين رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، ونواب الحزب بغرفتي البرلمان، وأمناء الحزب بالمحافظات، وشباب الأمانة المركزية وهيئات مكاتب أمانات المحافطات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعُرض خلال المؤتمر فيلم تسجيلي يشرح إنجازات الحزب خلال عام ٢٠٢١ الماضى على مستوى الأمانة المركزية وما قدمته من مبادرات خدمية وندوات تثقيفية ودور نواب الحزب الرقابي والتشريعي وكذلك الخدمي، وكذلك ما قدمته أمانات الحزب بالمحافظات، فضلا عن دور شباب الأمانة المركزية في تنفيذ عدد من الخطوات التي ساهمت في تعزيز مكانة الحزب سياسيا وشعبيا، ومشاركتهم الفعالة في مختلف الفعاليات الرسمية بشكل يعبر خير تعبير عن مدى التلاحم بين شباب الحزب وقياداته، وتضمنت إنجازات الحزب خلال الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه إعداد أسطول من القوافل الطبية للكشف على المواطنين في مختلف المحافظات بالمجان وتوفير العلاج اللازم لهم، بالإضافة إلى تدشين مركز قادرون باختلاف لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع المصري. وعرض خلال المؤتمر برومو برنامج بنكمل الجملة الذي أعده ونفذه وقدمه شباب الحزب لتوضيح حجم الإنجاز الذي حققته الدولة خلال الفترة الماضية، عبر مشروعات قومية وفرت مليارات من العملة الصعبة وساهمت في النهوض الاقتصادي، وتوفير عباءة مالية لتنفيذ برامج تستهدف تحقيق التنمية العادلة، وعلى رأسها مشروع حياة كريمة، الذي يعد الأكبر في تاريخ الإنسانية لخدمة المواطنين.

كما عرض خلال المؤتمر أغنية ملامحنا التي أعدها ونفذها شباب الحزب إهداء لكافة طوائف الشعب المصري، وكذلك أغنية الحزب حلم الشعب. وكرم الحزب خلال المؤتمر زوجة العقيد الشهيد محمد ابراهيم فضل الله، اعترافا من الحزب بدور شهداء مصر في ما وصلنا إليه من إنجازات خلال الفترة الماضية، وتأكيدًا على مبدأ الحزب أنه لولا تضحية هؤلاء الشهداء ما كان لنا أن نعيش حتى هذه اللحظة آمنين على وطننا مصر.