/686073/بقالي-15-سنة-متحركتش-من-مكاني-بسبب-مرضي-الحاجة-سعدية-نفسي-أعمل-عمرة-قبل-ما-أموت-فيديو

داخل غرفة صغيرة بوسط منزلها بمدينة ههيا في محافظة الشرقية ، تنام الحاجة سعدية السيد عبدالرحمن، على فراش المرض منذ أكثر من 15 سنة ، لا تستطيع الوقوف على أقدامها ولا تحرك سوى يدها اليسرى التي لا تفارق السبحة طوال اليوم ، تصلي كل فرد في وقته وتصلي قيام الليل ، متمسكة بإيمانها بأن الله لا يكلف نفس إلا وسعها ، وأن مهما طال الليل لابد من طلوع الشمس ومهما طالت مدة مرضها لابد أن يجازيها الله خير على صبرها.

وتروي الحاجة سعدية لموقع " دوت الخليج" تفاصيل قصة مرضها وكيف تحلت بالصبر طوال الـ 15 عام، : عندي 62 سنة ومنذ 15 سنة أعاني من شلل نصفي ولا أقدر على القيام أو الجلوس بمفردي ، عشت أيام صعبة ، ولكني أؤمن بقضاء الله وقدره وهذا اختبار من عند الله ، أصلي كل فرد في وقته وأصلي قيام الليل والفجر حاضر ، ووجهت الحاجة سعدية نصيحة لكل مريض بالتحلي بالصبر، وأن يكون لديهم الإيمان بالله وأن يثقوا بأن الله سوف يعوضهم خيراً عن هذا المرض: الانسان ميعتمدش على حد غير اللي خلقه ، وأعوى تيأس وتستسلم وربنا هيديك الصبر وهتحس إنك مش مريض. ماذا تتمنين قبل دخول شهر رمضان وفي نهاية حديثها تمنت الحاجة سعدية زيارة بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما تمنت زيادة معاشها لأنها تقتني منزل بالإيجار الشهري ، فضلا عن دفع فواتير مياه وكهرباء ، : أنا نفسي ومنى عيني وبتمنى من ربنا قبل أي حد إني اعمل عمرة ، وأزور قبر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبتمنى يعملولي كشك صغير أكل مه عيشو يزودولي معاشي لأني باخد 300 جنيه في الشهر ، وبدفع 550 جنيه إيجار للشقة ، وبدفع قواتير مياه وكهرباء ، غير العلاج اللي بجيبه والمواصلات.

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