/686071/المقاولون-العرب-يحقق-الفوز-على-الجونة-بالدوري-الممتاز

حقق المقاولون العرب الفوز على الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح فريق الجونة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر اللقاء، عن طريق محمود الشبراوي.

موقف الفريقين في الدوري

عاد المقالون العرب بكل قوة في الدقيقة السابعة والستون بالتعادل، عن طريق أحمد عادل كامل، وأكد مامادو نديوكو نياس بالهدف الثاني على فوز الذئاب في الدقيقة الثانية والسبعون من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة الرابعة عشر في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر، برصيد 11 نقطة.

الجونة والزمالك بالدوري

حقق الزمالك الفوز على نظيره الجونة بنتيجة 2/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الزمالك المباراة بضغط كبير على الجونة وحاولوا أن يتقدموا مبكراً عن طريق عدة هجمات متتالية، حتى أفتتح إمام عاشور الأهداف في الدقيقة 17، من تصويبة صاروخية تسكن الشباك بعدما

ثم عزز أحمد سيد زيزو بعدها بدقيقة بالهداف الثاني بعد إنفراده بالمرمى ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع من فوق إسلام طارق حارس الجونة، الذي لم يستطيع التصدى للكرة.

الجونة امام الزمالك

ولم يحاول الجونة أن يسجل خلال شوط المباراة الأول، حتى أحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لعمرو طارق تسبب فيها محمود علاء، ليسجلها عمرو السعداوي ويقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع المستوى تدريجياً بين الفريقين، وغابت الخطورة عن كلا المرميين في الربع الأول من الشوط، حتى شكل الزمالك خطورة عن طريق زيزو بعد هجمة فردية أنطلق فيها من الجهة اليمنى.

وحاول بعدها الجونة أن يعدل النتيجة ويحرز التعادل أمام الزمالك من خلال عدة هجمات على فترات بعد دخول خالد قمر، بعدما دفع رضا شحاته بكل أوراقه الهجومية لتسجيل هدف، ولكن حافظ الزمالك في الأخير على تقدمه.