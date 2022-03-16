/686070/حملة-مكبرة-للتصدي-لمخالفات-البناء-واسترداد-أراضي-الدولة-بالاسكندرية

طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، للأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعديات عليها وعلي والأراضى الزراعية والتصدي للبناء المخالف وحفظ حق الشعب.

دوت الخليج

حيث شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة لازالة التعديات على اراضى املاك الدولة حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار الازالة رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١ عبارة عن منزل من البلوك الأبيض بأعمدة خرسانية بشارع مدرسة خالد بن الوليد ببرج العرب القديم .

حملة مكبرة لازالة التعديات على اراضى املاك الدولة

كما تم تنفيذ قرار الازالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ عبارة عن منزل من البلوك الابيض على مساحة ٨٠م٢ وكذا تنفيذ قرار الازالة رقم ١١ لسنة ٢٠٢١ عبارة عن عدد ٢ غرفة من البلوك الابيض بدون سقف واسور بطول ٩٥ م بشارع متفرع من شارع سجن الغربنيات فضلا عن تتغيذ قرار الازالة رقم ١٢لسنة٢٠٢١ عبارة عن منزل على مساحة ٢٥٠ م٢ واسوار من البلوك الابيض بنجع الافراد بحرى بقرية بهيج وكذا تنفيذ قرار ازالة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ عباره عن مبنى مكون من دور ارضى وباكيات على مساحة ٨٠م٢واسوار ببرج العرب .

إزالة بناء مخالف عبارة عن مبنى دور أرضى بمدخل كريازى

ونفذ حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة لإزالة اعمال بناء فى المهد بقرية أبو سمبل ١ بالنهضة حيث تم إزالة بناء عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض على مساحة نحو ١٥٠ م وكذا إزالة بناء مخالف عبارة عن مبنى دور أرضى بمدخل كريازى منطقة الكافوري على مساحة نحو ٢٠٠ م وتم التحفظ على جميع المعدات المستخدمة فى المخالفة .