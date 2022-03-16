/686069/بحضور--100-سيدة-محافظ-الغربية-يحتفل-بيوم-المرأة-المصرية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً ومتميزاً في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته محافظة الغربية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة للاستعلامات بحضور 100 سيدة وفتاة من سيدات المجتمع بالغربية بحضور الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة في الغربية، الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والدكتور سمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط الدلتا.

أوضح محافظ الغربية خلال كلمته أن الأم هي المدرسة الأولى لغرس الوعي في نفوس الأبناء لتحقيق حياة سليمة مستدامة والتي تصب في خدمة توجهات الدولة في جمهوريتها الجديدة والتي أطلقها رئيس الجمهورية وتم توطينها في خطة الدولة للتنمية المستدامة والتي تلعب فيها المرأة دوراً محورياً هاماً سواء كان دورها في تغذية أطفالها للقضاء على سوء التغذية واستبدال الوجبات الجاهزة بوجبات صحية سليمة متكاملة لبناء أجساد قوية قادرة على العمل والبناء

وأضاف رحمي أن المرأة لها دور كبير في القضاء على الفقر من خلال تمكين ودعم المرأة اقتصاديا وذالك من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما يوفر لها مصدر دخل متجدد يساهم في التصدي للفقر ومواجهته، كما تلعب المرأة دور هام في مؤشرات الصحة المستدامة وخاصة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومدى توفير الرعاية الطبية المناسبة لها، ذلك إلى جانب ضرورة توعية المرأة بمخاطر الزواج المبكر وكثرة الإنجاب.

يوم المرأة المصرية

وأكد محافظ الغربية أن دور المرأة يزداد بالمساهمة في القضاء على الجهل من خلال دعم أنشطة القضاء على الأمية وفتح فصول محو الأمية والاستكتاب، كما تشهد المساواة بين الجنسين حيز كبير من أهداف الاستدامة والتي تسعى الدولة لتحقيقها وتمثل داعم قوى لحقوق ومكتسبات الدولة المصرية.

كما أكد المحافظ على دور الرائدات الريفيات في توعية السيدات بالقرى وبأهمية الاستدامة وتوفير الموارد وترشيدها، مشيراً إلى جهود المحافظة في دعم المرأة وتمكينها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في كافة القطاعات لتحقيق التنمية البشرية لسكان القرى عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة.

تمكين المرأة فى المجتمع

كما استعرض رحمي عدد من الفعاليات التي نظمتها المحافظة لدعم للمرأة. وتحدثت الدكتورة صفاء مرعي عن مكتسبات المرأة المصرية في عهد رئيس الجمهورية والتي شهدت طفرة تمثلت في تمكين المرأة المصرية في كافة مؤسسات الدولة وتوليها مناصب قيادية هامة في كافة المجالات، ذلك إلى جانب التمكين السياسي وريادتها في الأنشطة السياسية المتنوعة، كما شهد عصر السيسي زيادة تمكين المرأة اقتصاديا، حيث برزت جهودها في مشاركة المجلس بمبادرة حياة كريمة بزفتي وتحقيق الأعلى من المستهدف المتوقع تنفيذه، وقد أوضحت مرعي إنجازات المجلس في مختلف المجالات مقدمة الشكر لجميع النساء بصفة عامة وسيدات المجلس بصفة خاصة تقديرا لجهودهن في مختلف الفعاليات بالمحافظة.