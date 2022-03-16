/686068/مران-الزمالك-تقسمية-قوية-وفقرة-للتسديد-وتأهيل-شيكابالا

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباتهم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، بمقر النادي في ميت عقبة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام فيريرا بعمل تقسيمة قوية بين اللاعبين، وقام بإيقافها أكثر من مرة لشرح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين، بجانب شرح لهم بعض الجمل الفنية والتكتيكات التي يريد تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وخصص فيريرا خلال المران فقرة خاصة للتسديد، بتعلميات واضحة في المدرب البرتغالي بكثرة التدسدي في المباريات خلال الفترة القادمة.

وأستمر غياب شيكابالا عن التدريبات الجماعية، لتنفيذه البرنامج التأهيلي الذي يخض له في صالة "الجيمانزيوم"، تحت إشراف الدكتور محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي.

ويتسعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتو الأنجولي، يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد خسارته اللقاء الأخير أمام الوداد، بجانب فوز بترو أتليتكو على ساجرادا ليطيح بالقلعة البيضاء خارج البطولة قبل نهايتها بجولتين.

غياب محمود علاء

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.

موقف شيكابالا من المشاركة في مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو

ولم يشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية، نظراً لعدم شفاءه بشكل كامل، وألتزامه بالبرنامج التأهيلي الذي وضعه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وبنسبة كبيرة لم يحلق شيكابالا بمباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو حتى هذه اللحظة، لعدم شفاءه بشكل كامل ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.

ومشاركة قائد الزمالك متوقفه على تماثله من الشفاء خلال مان الغد وبعد الغد وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع له.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع - نقطة واحدة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.