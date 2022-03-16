محمد صلاح يقترب من كتابة أسمه بالذهب أمام آرسنال اليوم بالدوري الإنجليزي

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تنتظر محبي كرة القدم الإنجليزية اللقاء المرتقب بين ليفربول وآرسنال، والذي يجمع بين الفريقين اليوم في العاشرة والربع مساء بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على آرسنال بملعب الإمارات معقل الجانرز، في لقاء يجمع بين الطرفين مؤجل من الجولة السابعة والعرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يقترب من كتابة أسمه بالذهب أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي

يبحث الدولي المصري محمد صلاح عن تحقيق رقم تاريخي اليوم أمام آرسنال، من خلال تسجيله هدف، ليدفع نفسه بقوة داخل قائمة الـ 20 لاعب على مر التاريخ أكثر تسجيلاً بالدوري الإنجليزي.

يتواجد قائد منتخب مصر حاليا في المركز الـ21 بقائمة أكثر المسجلين في تاريخ البطولة برصيد 117 هدفا، على بعد هدف وحيد من رقم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الذي يتواجد في المركز الـ20.

قائمة الأكثر تسجيل بالدوري الإنجليزي

تغيب قائمة الأكثر تسجيل في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي،/ ما عدا الثلاثي "هاري كين (177 هدفا) وجيمي فاردي (128) ولوكاكو (118) " وهم الثلاثي الوحيد الذي يلعب كرة القدم حتى الآن ضمن القائمة، بينما اعتزلت باقي الأسماء.

ويتصدر آلان شيرار هداف بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد السابق القائمة برصيد 260 هدفا.

ونجح صلاح في تسجيل 28 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، 20 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول لقاء اليوم أمام أرسنال وهو يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب، فيما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

فى حراسة المرمي: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون

في خط الوسط: هندرسون - تياجو ألكانتارا - لويس دياز

في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.