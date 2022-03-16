/686063/رحاب-موسي-توجيهات-الرئيس-بخصوص-رغيف-العيش-طوق-نجاة-للخروج-من-الأزمة-العالمية

ثمنت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وتحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي.

دوت الخليج

وأكملت عضو مجلس النواب، أن التوجيه الرئاسي يأتي ضمن خطوات كثيرة اتخذتها الدوله المصرية للخروج من الازمه العالميه بأقل الخسائر، وتوفير احتياجات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان

رحاب موسي: توجيهات الرئيس بخصوص رغيف العيش طوق نجاة للخروج من الأزمة العالمية

وأضافت رحاب موسي، أن قرار الرئيس هو قرار شعبي ووطني بامتياز، ويؤكد انحياز الرئيس السيسي لمطالب المصريين خلال الفترة الأخيرة بتقليل سعر الخبز السياحي بعدما ارتفع ثمنه بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع أسعار القمح بالعالم وموجة التضخم العالمية.

وطالبت رحاب موسي، عضو مجلس النواب، المؤسسات الدينيه الأزهر والأوقاف والكنيسة والإعلام بالقيام بدورهم في التوعية البناءة في التكاتف في المحن والأزمات و الترشيد في استخدام السلع وعدم الإسراف ومنع الاحتكار للسلع وذلك لتفيذ اوامر الديانات السماوية بالاقتصاد وعدم الاسراف وتحريم الاحتكار.

أسعار القمح للموسم الحالى بعد زيادة حافز الـ65جنيه

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره. وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.

وتنفيذا لتوجيهات ا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم ٢٠٢٢، من خلال حافز إضافي.

أسعار القمح للموسم الحالى بعد زيادة حافز الـ65جنيه

وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي:

٨٦٥جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط.

٨٧٥جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط.

٨٨٥جنيه للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط.