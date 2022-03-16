نشرة أخبار الفن.. دخول جمعية المؤلفين والملحنين ضمن منظمة التأمين الصحي.. وفاة شمعة محمد.. تعليق هاني شاكر على إطلالة ويجز.. جانا عمرو دياب في شارع المعز"

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تراوحت العناوين اليوم ما بين الأخبار التطورية وأخبار الوفاة والأخبار المفاجئة، حيث شهد الوسط الفني في مصر والوطن العربي اليوم عدد من الأحداث الهامة التي يرصدها لكم موقع دوت الخليج.

دوت الخليج يرصد لكم أهم ما شهده المجال الفني وآخر أخبار الفنانين العرب اليوم

توقيع مدحت العدل على بروتوكول تعاون مع منظمة التأمين الصحي

وقع الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين اليوم بروتوكولًا للتعاون بين الجمعية والهيئة العامة للتأمين الصحي في مصر، لكي تنضم الجمعية بأعضائها لمظلة التأمين الصحي، تبعًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالإهتمام بالفنانين و تأمينهم صحيًا، لما يزيد الوعي لدى الجمهور العام بأهمية التأمين الصحي، ناتج تأثير الثقوى الناعمة عليهكم، وهذا ضمن خطة التنمية المستندامة لعام 2030.

وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد

أنتقلت الفنانة العمانية شمعة محمد إلى رحمة ربنها اليوم، بعد إصابتها بأزمة قلبية حادة أثناء تصويرها مسلسل في المملكة العربية السعودية، الذي كان مقرر له أن يُعرض قريبًا، وتوفت عن عمر يناهز 64 عامًا، حيث ولدة شمعة في الكويت عام 1958، ودرست بين الكويت والبحرين و انتقلت الفنانة إلى سلطنة عمان وعملت في القطاع الحكومي بوزارة التربية والتعليم التي انطلقت منها إلى عالم التمثيل.

تعليق هاني شاكر عن إطلالة ويجز وقال: "مُضحكة مُبكية"

شارك الفنان هاني شاكر جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي برأيه في إطلالة مغني الراب الشهير ويجز، الذي ظهر منذ يومين في موسم الرياض، بحفل غنائي خاص به، وقال هاني: "بعد ان سآلت اكتر من مرة عن صورة ويجز الاخيرة وهذا اللوك الغريب راي الشخصي ان فالنتينو خسر كتير جداً بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".

وظهر ويجز بإطلالة غريبة، حيث أعتمد قميصًا حريريًا من فضفاض باللون البيج، وعليه جاكت كبير باللون الأخضر، وشورت باللون البنفسجي الصريح، واستكملها ببوط أسود ضيق، فبدى شكله غير مهندم ومضحك.

ابنة عمرو دياب في شارع المعز

نشرت جنى عمرو دياب صورها في شارع المعز في القاهرة مع أصدقائها، من خلال الحساب الرسمي لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ونشرت صورتها وهي ترسم الحنة على يدها، وصورة لفرقة شعبية وهي تغني على إحدى المقاهي البسيطة في المعز، إلى جانب عدد من الصور لأماكن مختلفة خلال زيارتها.