/686061/جامعة-جنوب-الوادى-تعلن-نتائج-مسابقة-الطالب-المثالى

أعلنت جامعة جنوب الوادي، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، والتى أسفرت عن فوز الطالب عبد الرحمن أحمد كمال الدين بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بلقب الطالب المثالي، وفوز الطالبة مريم يوسف واصف بالفرقة الرابعة بكلية الآثار بلقب الطالبة المثالية

وقال الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المسابقة تأتى في إطار حرص جامعة جنوب الوادي على دعم الأنشطة الطلابية في كافة المجالات سواء الرياضية أو الاجتماعية أو الثقافية، فضلاً عن تنمية الوعي الثقافي لدي طلاب الجامعة، والمساهمة في إشعال روح التنافس والولاء والانتماء بين طلاب الجامعة.

تكونت لجنة التحكيم من الدكتور عادل السيد بكلية الطب البيطرى، والدكتورة هالة خير السنارى بكلية التربية، والدكتور محمود سيد عبد الصادق بكلية العلوم، والدكتورة منى شحات بكلية الآداب، والدكتور محمد عمارة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

نائب محافظ قنا يتابع تفعيل قانون المشروعات المتناهية الصغر

ترأس حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماع باللجنة ٥٢٦ لسنة ٢٠٢١ المشكلة لتفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، بحضور محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا ، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وومثلي القوي العاملة ومديرى إدارات الاستثمار والبيئة بديوان عام المحافظة.

أوضح حازم عمر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسعى لتشجيع الاقتصاد الغير الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات ، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون ، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.

وأفاد " عمر " أن الاجتماع يأتي بهدف تفعيل أداء اللجان الفرعية المشكلة على مستوى المدن لدعم المشروعات ، وتذليل العقبات ونشر الوعى وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها ، بحيث تقوم تلك اللجان الفرعية برفع تقريرا شهريا للجنة العليا بالمحافظة

كما أكد "العمارى" على أهمية توعية المواطنين بقوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك على مستوى القري والمدن مما يسهم في تحقيق القانون ، وعدم وجود مخالفات في تنفيذ القانون ناتجة عن سوء الفهم ، مشيرا إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد وحجم المشروعات الفعلية المقامة بالمحافظة بهدف دعم أصحابها والتعاون معهم لفتح أسواق محلية لبيع منتجاتهم ، وتذليل العقبات من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة .