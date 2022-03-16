/686060/التشكيل-الرسمي-للاتحاد-السكندري-لمواجهة-الإسماعيلي-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق الاتحاد السكندري ضد فريق الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي فى حراسة المرمي: أحمد يحيي في خط الدفاع: صبري رحيل – عبد السلام- عبدالله نصيب – هشام صلاح في خط الوسط: مانجا – خالد الغندور – مروان عطية – ميسي في خط الهجوم: بنجامين – مابولولو. قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي: كالتالي: " محمد عبد المنصف – أحمد يحيى – محمود شبانة – عبد السلام – صبري الرحيل – هشام صلاح – كريم يحيى – عبد الله نصيب – السيد سالم – مروان عطية – أحمد مانجا – كريم الديب – كريم ممدوح – أحمد عادل ميسي – عبد الغني محمد – أحمد راشد – خالد الغندور – فوزي الحناوي – زغلول محمد – مابولولو – بينجامين – أحمد محمد". ويدخل الإسماعيلي لقاء الغد وهو يتزيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، من أصل 12 مباراة فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 14 نقطة، من أصل 11 مباراة. قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري وضمن القائمة 22 لاعبًا وهم محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وجان موريل وأحمد مصطفي ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وسايكو كونتيه في خط الوسط ووجيه عبد الحكيم وكارميلو ألجاراناز في خط الهجوم.

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