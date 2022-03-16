/686083/خبير-اقتصادي-تسعير-سعر-الرغيف-يضمن توريد-القمح-للمخابز-بسعر-مخفض

تحدث كريم العمدة الخبير اقتصادى عن جهود الدولة المصرية فى توفير كافة السلع استعدادا لشهر رمضان، منوها ان الدولة تدخلت بحلول للتقليل من زوطأة الازمة الحالية على العالم.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، منوها أن تسعير سعر الرغيف سيضمن توريد القمح للمخابز بسعر مخفض، بالاضافة الى ان الرغيف سيكون له مواصفات معينة من الحجم والسعر والجودة بما يضمن وصوله للماوطنين باحسن حال، منوها أنه تم فتح أكبر عدد من منافذ السلع الغذائيةن وذلك بالتزامن مع قرب شهر رمضان بالمحافظات والتى تعمل على توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ورسالة طمأنينة للمواطن ومحاربة احتكار بعض التجار للسلع الغذائية.

خبير اقتصادي: تسعير سعر الرغيف يضمن توريد القمح للمخابز بسعر مخفض

ونوه ان ظروف رمضان مختلف بشان تزايد الطلب على السلع والمنتجات الاساسية مشيرا إلى أن يتم العمل علىى بعث رسائل للتجار بشأن تخفيض أسعارهم من أجل ضبط منظومة الأسعار فى الأسواق .

وزارة التموين أطلقت مناطق لتوزيع السلع الغذائية فى المحافظات الكبرى

وتابع كريم العمدة الخبير اقتصادى ، أن وزارة التموين أطلقت مناطق لتوزيع السلع الغذائية فى المحافظات الكبرى بأسعار مخفضة للسلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بالإضافة لمنافذ أهلا رمضان بتخفيضات كبرى .

وجود المنافذ ليس المرة الاولى

وأشاد بتدخل الدولة في هذا الامر ، والذي جاء على قدر الأزمة، موضحا ان وجود المنافذ ليس المرة الاولى بل هذا الامر منذ فترات عديدة، مشيرا إلى أن تم وضع عدد من الاسعار الاسترشادية لضمان عدم تحميل المواطن اعباء اضافية.