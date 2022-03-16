تذكرتي تعلن انتهاء الطرح الأول من تذاكر مصر والسنغال.. وتطرح الثاني

أعلنت شركة تذكرتي انتهاء الطرح الأول من تذاكر مباراة منتخب مصر أمام السنغال في المباراة المقرر لها التاسعة و النصف مساء يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة كالآتي: الدرجة الثالثة: 100 جنيه الدرجة الثانية: 250 جنيه الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه الدرجة الأولى: 600 جنيه المقصورة: 2000 جنيه من المقرر أن تطرح شركة تذكرتي عدد من التذاكر على ثلاث دفعات بعد إنتهاء الدفعة الأولى منهم. تقرر فتح أبواب استاد القاهرة في الثانية ظهر يوم 25 مارس لإستضافة الجماهير لحضور مباراة منتخب مصر أمام السنغال في ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر. وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام السنغال في التاسعة و النصف مساءً يوم 25 مارس .

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