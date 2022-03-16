الصحة: الدفع بـ21 سيارة إسعاف لموقع حادث أتوبيس الوادي الجديد و39 مصابا...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 39 مصابا من المستشفيات من أصل 47 أصيبوا في حادث انقلاب اتوبيس، صباح اليوم، بالطريق الواصل بين الواحات الخارجة والداخلة، بمنطقة الزيات في محافظة الوادي الجديد.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 21 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع انقلاب الأتوبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وأسيوط الجامعي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، مغادرة 39 مصابا للمستشفيات بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة، واستقرار حالتهم، فيما يتلقى الخدمات العلاجية 3 مصابين الخدمات الطبية والعلاجية في مستشفى الداخلة العام، و 5 مصابين في مستشفى أسيوط الجامعي.

وأضاف أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا ان جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.