منح الجرعة التنشيطية الثالثة ضد كورونا لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

كشفت مصادر برلمانية عن قيام الأمانة العامة لمجلسي النواب والشيوخ، أمس الثلاثاء، بمنح الأعضاء الجرعة التنشيطية الثالثة ضد فيروس كورونا، من خلال فريق طبى تواجد فى البهو الفرعوني.
وأكدت المصادر أن الجرعة التنشيطية حصل عليها أعضاء المجلسين فقط، فيما تم تأجيل منح الجرعة لموظفي الأمانة العامة للمجلسين، على أن تقوم الأمانة خلال الأيام المقبلة بإبلاغ الموظفين بموعد تلقي الجرعات الخاصة بهم.
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