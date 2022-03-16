«الطفولة والأمومة» يدعم ضحية التعذيب بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن تقديمه الدعم اللازم للطفلة ضحية تعذيب والدها ذات الـ 7 سنوات، إذ قام والدها بضربها بعصا خشبية وكييها مما أحدث كسور وحروق بجسدها.





وأوضح المجلس فى بيان له أن الطفلة وصلت إحدى المستشفيات بطنطا بصحبة زوجة الأب، تعانى من كسر بعظمتى الساق وكسر أخر بعظمة الذراع الأيمن، وتحتاج لإجراء عملية عاجلة لرد الكسر، فضلا عن حروق بأنحاء متفرقة من جسدها، وأنه بناء على الكشف الطبى من قبل أطباء المستشفى تشككوا فى وجود شبهة جنائية فى إصابة الطفلة، وعلى الفور تواصلت إدارة المستشفى مع خط نجدة الطفل 16000 للإبلاغ بالواقعة.

وأضاف "القومى للطفولة والأمومة" أنه على الفور تم إحالة البلاغ لإحدى الجمعيات الشريكة بمحافظة الغربية لإعداد تقرير بشأن الطفلة وبإجراء المقابلة معها تم التأكد من صحة الواقعة وأن الطفلة تعانى من إهمال شديد وسوء معاملة من قبل المسؤولين عن رعايتها.

وبناء على ذلك تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة ببلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام بالواقعة والذى قام بإخطار نيابة استئناف طنطا والتى باشرت إجراءاتها فى الواقعة والتى قيدت بالمحضر جنح قسم أول طنطا وانتقل فريق النيابة العامة إلى المستشفى لسماع أقوال الطفلة والتى قررت أن من فعل بها ذلك هو الأب إذ ضربها (بملة سرير) والتى تسببت فى هذه الكسور وقد تم إهمالها 3 أسابيع مما تسبب فى مضاعفات خطيرة، وأقرت الطفلة أيضا أن الأب يقوم بحرقها بسكين حاد يقوم بتسخينها وكييها بها، وأن الأم تمتهن مهنة التسول وهى لا ترغب فى العيش معها.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع إرساله لمصلحة الطب الشرعى لبيان عما إذا كان يتناول ثمة مواد مخدرة من عدمه مع الاستمرار عن حالة الطفلة، واعترف المتهم بالواقعة وأقر بتعديه عليها بواسطة عصا خشبية "ملة سرير" وأنه يتناول عقار الترامادول.

وقدم المجلس القومى تقريره إلى النيابة العامة والمختتم بتوصية إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية المناسبة لحالتها بعد استقرار حالتها الصحية والبدنية، وذلك لعد وجود أهلية مؤتمنة عليها.

وتوجه المجلس القومى للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام على ما تقوم به من أجل حماية الأطفال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع حالة الخطر عنهم كما وجه الشكر إلى وزارة الداخلية على مجهوداتها وسرعة استجابتها وتعاونها فى دعم وتعزيز حماية حقوق الأطفال، والجمعية الشريكة مع خط نجدة الطفل لسرعة تحركها لإنقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الخطر والضرر عنها، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير إلى إدارة المستشفى التى رصدت الواقعة وقامت على الفور بإبلاغنا بها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها وحمايتها وتقديم يد العون لها.

ونوه المجلس القومى للطفولة والأمومة بضرورة الإبلاغ عن وقائع العنف أو الإهمال أو إساءة المعاملة التى يتعرض لها الأطفال عبر آليات الإبلاغ الخاصة بالمجلس وهى منظومة نجدة الطفل والتى تتمثل فى الخط الساخن 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.