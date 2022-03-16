الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة السودانية (صور)

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وأجريت لرئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدولتين الشقيقتين.
وتناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون فى المجالات المختلفة بين كلا الجانبين.
وأعقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للإجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيسا الأركان المصرى والسودانى تناولت سبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وأكد الفريق أول ركن محمد عثمان رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان مشيدا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية فى السودان مشيرا إلى أن هناك توافق فى الرؤى حول صياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون فى كافة المجالات فى إطار العلاقات الإستراتيجية القوية بين البلدين، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات يلبى طموحات البلدين فى الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.
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