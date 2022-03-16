/686055/عمر-السعيد-لاعب-الزمالك-ينتظم-في-التدريبات-الجماعية

انتظم عمر السعيد لاعب نادي الزمالك في تدريب اليوم الأربعاء أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بترو أتلتيكو المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان اللاعب حصل على إذن الجهاز الفني للغياب عن تدريب أمس قبل أن يشارك في تدريب اليوم بصورة طبيعية.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

تقام الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

الوداد والزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.