/686052/رئيس-جامعة-دمياط--يشهد-تنصيب-اتحاد-طلاب-الجامعة

بدأت فعاليات الحفل الذي تقدمه الطالبة روان حسين الطالبة بقسم إدارة المتاحف بالفرقة الثالثة بكلية الآثار بالسلام الجمهوري، عقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للطالب أنس الجمل رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ثم كلمة الأستاذ الدكتور وائل فاروق الطيباني. وخلال كلمة رئيس الجامعة، هنأ خلالها الطلاب والطالبات أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة بهذا اليوم مؤكدًا اعتزازه بدور مجلس اتحاد طلاب الجامعة لما له من دور هام في تمثيل زملائهم من الطلاب والطالبات والذي يعتبر بمثابة صوت الطلاب والطالبات متمنيًا لهم خالص التوفيق والسداد.

عقب ذلك، تم تكريم كلاً من الطلاب الحاصلين على مراكز في الأسبوع الأول لطلاب الأسر الطلابية ، والطلاب المشاركين في مسابقة إبداع وبرنامج العباقرة ، وكذلك تم تكريم الطلاب المثاليين والطالبات المثاليات على مستوى الجامعة، والطلاب المشاكين فى كأس المركز الأول للترتيب العام بأسبوع الأسر الطلابية، والذي فازت به أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التربية الرياضية، رائد الأسرة د حمدي النواصري الأستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضي.

ثم بدأ بعد ذلك مراسم تنصيب اتحاد طلاب الجامعة لأعضاء مجلس اتحاد الطلاب واللجان المنبثقة لمجلس الاتحاد، وأعقبها عدد من الأنشطة الطلابية.

مدير أمن دمياط يفتتح معارض أهلا رمضان

وفى سياق متصل افتتح اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، معرض " أهلا رمضان" لبيع السلع الأساسية و الغذائية بأسعار مخفضة، والمقام أمام الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، بتخفيضات تصل إلى 25 ٪ وبمشاركة حوالي 30 عارض، ويضم المعرض جميع السلع الغذائية و الأساسية، ومستلزمات الشهر الكريم بالإضافة إلى منافذ بيع اللحوم و الدواجن.

وقال سمير شطا، المشرف على المعرض، وسكرتير عام الغرفة التجارية، أن الغرفة الغرفة التجارية بدمياط، معرض "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقام معرضين، الأول بمدينة دمياط القديمة باجمالي 15 باكية، والمعرض الآخر بمدينة دمياط الجديدة بعدد 30 باكية بتخفيضات تصل إلى 25٪.