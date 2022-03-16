غلق 60 منشأة طبية مخالفة بالمنوفية

قامت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، وبتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة بإجراء عدد 173 زيارة ميدانية والتي تمت بالتنسيق مع الجهات الرقابية أو تحت إشراف من الوزارة وقد أسفرت تلك الزيارات الميدانية عن عدد 45 منشأة مطابقة و 66 منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور، و استصدار قرار غلق لعدد 32 منشأة، وغلق عدد 30 منشأة طبية خاصة.

جاء ذلك بناءًا على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة و اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية , والأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل صحة المنوفية , بتكثيف المرور على كافة المنشآت الطبية على نطاق المحافظة وخاصةً في ظل ظروف جائحة كورونا.

وقد أفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى و الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا. هذا وقد أعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.

محافظ المنوفية يتفقد مشروعات حياة كريمة

تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة قويسنا ، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة ، جاء ذلك عقب افتتاحه معارض " أهلاً رمضان " لبيع السلع الغذائية للمواطنين بمدينة قويسنا ، رافقه الاستاذ خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .

وتابع المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع حسان المتفرع من شارع الجلاء ووجه رئيس المدينة بتركيب البلدورات علي جانبي الشارع والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ، هذا وقد أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أن الخطة الاستثمارية للمركز تشمل رصف وتطوير 70 شارع بتكلفة 35 مليون جنيه ، حيث جاري العمل علي قدم وساق في رفع كفاءة 22 شارع وذلك من خلال تركيب بلاط الإنترلوك ، كما جاري استكمال أعمال رصف شارع الجيش بنسبة تنفيذ 60 % بالاضافة الي شارع الشهداء وشارع المحكمة وذلك ضمن أعمال الخطة في رصف 48 شارع بقويسنا .