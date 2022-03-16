/686050/محافظ-الفيوم-يفتتح-معرض-منتجات-التنمية-الريفية-احتفالا-بالعيد-القومى-للمحافظة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرض المنتجات الزراعية ومنتجات التنمية الريفية، المقام بجوار مبني الإدارة الزراعية لمركز الفيوم، أمام مبني ديوان عام المحافظة، وذلك ضمن المشروعات التي تقوم المحافظة بافتتاحها على هامش احتفالاتها بعيدها القومي. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الشركات المشاركين في المعرض، والمواطنين.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الفيوم أقسام المعرض التي تشتمل على النباتات الطبية والعطرية، والمشاتل الزراعية، والزيوت، والأعلاف، والتمور، ومنتجات النخيل، ومنتجات الألبان، والمفروشات والمشغولات اليدوية، وخلايا تربية نحل العسل، وزيت الزيتون، وزيت الجوجوبا، وغيرها من المنتجات الأخري، واستمع المحافظ لشرحٍ وافٍ من أصحاب الشركات حول منتجاتهم. وأشاد محافظ الفيوم، بمشتملات المعرض الذي يشارك به مجموعة من المهتمين بالزراعة والمنتجات الزراعية، لافتاً إلي أهمية التشبيك بين الحكومة، والقطاع الخاص، للارتقاء بالزراعة وكافة المنتجات الزراعية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام المتزايد من قبل القيادة السياسية والحكومة للتوسع في زيادة الرقعة الزراعية والخطة القومية للنهوض بالمنتجات الزراعية والقطاع الزراعي.

فيما أشار وكيل وزارة الزراعة، أن المعرض يشارك به عدد من المتخصصين في مجال المنتجات الزراعية بالمحافظة لعرض أجود منتجاتهم، والعمل على توفير فرص عمل مع الموزعين والموردين والمستهلكين بشكل مباشر، لافتاً إلي أن المعرض بدأ أمس الثلاثاء ومستمر حتي غداً الخميس ولمدة ثلاثة أيام، ليكون منفذ لعرض المنتجات الزراعية لخدمة أهالينا بالفيوم.

العيد القومى للفيوم

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف جديد، بمناسبة احتفال محافظة الفيوم بعيدها القومي بعنوان: "الفيوم".. التنوع الزراعي في مصر الصغرى.

وتحتفل محافظة الفيوم بعيدها القومي في 15 مارس من كل عام تخليداً لذكرى وقفة شعب المحافظة ضد الإحتلال الإنجليزي خلال ثورة 1919. وتعتبر محافظة الفيوم أكبر واحة طبيعية في مصر، وتقع في إقليم شمال الصعيد، ويبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة، كما تضم محمية بحيرة قارون ومحمية وادي الريان ومحمية وادي الحيتان فضلاً عن العديد من المعالم السياحية.