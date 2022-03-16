/686048/انتهاء-الطرح-الأول-من-تذاكر-مباراة-مصر-والسنغال-بتصفيات-كأس-العالم-2022
أعلنت شركة تذكرتي انتهاء الطرح الأول من تذاكر مباراة مصر والسنغال في لقاء الذهاب بالدور الأخير من التصفيات النهائية للقارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويستضيف منتخب مصر نظيرة القاري منتخب السنغال، في الـ 25 من مارس الجاري، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، والتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.
وكشف شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباريات مصر والسنغال باستاد القاهرة، على ثلاث مراحل، والتي أعلنتها منذ قليل على غلق الطرح الأول، فيما يفتتح الطرح الثاني الأربعاء.
أسعار تذاكر المباراة كالآتي:
الدرجة الثالثة: 100 جنيه
الدرجة الثانية: 250 جنيه
الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه
الدرجة الأولى: 600 جنيه
المقصورة: 2000 جنيه
تأتي مباراة الذهاب بين مصر والسنغال، في الخامس والعشرين من مارس الجاري، في الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي بالقاهرة.
يطير المنتخبين على نفس الطائرة متوجهين إلى السنغال لخوض لقاء الإياب على ملعب الأخير، وحسم البطاقة المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.
القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال
أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن إذاعة مباارة مصر والسنغال في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2021، في لقاء الذهاب والإياب.
خروج منتخب مصر مع كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.
نهائي كأس أمم إفريقيا 2021
خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.
سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.
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