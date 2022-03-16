/686045/ضبط-100-زجاجة-عصير-مجهولة-المصدر-فى-الشرقية

قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بمشاركة المتابعة الميدانية برئاسة مركز ومدينة ههيا ومركز شرطة ههيا بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها ببندرههيا من ضبط سيارة نصف نقل حمراء بصندوق أبيض محملة بعدد 116 باكتة عصير مجهوله المصدر ، وتم التحفظ على 17 علبة مصنعات غذائية مجهولة المصدر ، وتم تحرير المحضر رقم 3650 لسنة 2022 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الحملة بالمرور علي المخابز وتم ضبط صاحب مخبز بلدي كائن ببندر ههيا لإخفاء شيكارة دقيق إستخراج 82 % مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ، وتحرير المحضر رقم 3651 لسنة 2022 جنح ههيا ،كما تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز كائن بقرية العدوة لإنتاجه خبز ناقص الوزن ، محضر اثبات حالة ضد مخبز آخر كائن بنفس القرية لعدم إعطائه بون صرف الخبز للمواطنين.

رفع 700 متر تعيدات على أملاك الدولة بالشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع. وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مدينة صان الحجر بإزالة التعديات على أملاك الدولة بناحيه الوحده المحليه بالناصريه و التنبيه على المواطنين بسداد قيمة 15 % من قيمة أرض أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن التنبيه على عدد 10 حالات مخالفة بإجمالى مساحة 102 فدان بدفع 15% قيمة مقدم الثمن وإزالة التعديات علي أملاك الصرف بناحيه الوحده المحليه بالناصرية بعدد 13 حالة تم تنفيذ منها 7 حالات بمساحه 510 متر وتعذر 6 كونها مأهوله بالسكان. كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة حاله بناء مخالفة بناحيه الوحده المحلية بكفر العزازي علي مساحه 120 متر عبارة عن شدة خشبية مبني بالمخالفه للقانون،وتم التصدي لها وفك الشده الخشبيه بالدور الأول علوي وازالتها علي الفور و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.